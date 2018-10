29 milioni di account violati. Facebook avvisa gli utenti colpiti

Facebook comunica che sono 29 milioni gli account violati da un recente attacco hacker. Fra questi su 14 milioni è stato violato l'accesso alle informazioni di contatto di base, ovvero nome, numero di e-mail e telefono. Per gli altri 15 milioni gli hacker hanno avuto accesso anche ad informazioni aggiuntive come la posizione, il sesso, la religione e le ricerche più recenti delle persone colpite.



Il social network si è impegnato ad informare gli utenti se sono stati colpiti o meno dall'attacco hacker. Per farlo basta visitare la pagina di assistenza e controllare se nella casella in fondo i dati risultano violati. Sul caso le indagini sono in corso da parte dell'FBI.