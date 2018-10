PA: nuova funzione per il motore di ricerca delle delibere del Governo

Cercare le delibere del Congresso di Stato diventa più semplice.

Aggiornato il motore di ricerca delle delibere del Governo. Uno strumento attivo già da tempo sul sito web della Segreteria di Stato agli Interni. Da qualche giorno è possibile cercare documenti anche attraverso tipologia e materia degli atti. E' stato infatti aggiunto un apposito menù attraverso il quale selezionare la categoria che più interessa, dagli atti di indirizzo ai documenti che riguardano i rapporti con gli organismi internazionali, dagli atti relativi ai dipendenti del settore privato a quelli legati alle imprese.



L'aggiornamento è stato curato dall'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso in collaborazione con il dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia. Passando sopra ad ogni voce del menù, apparirà una descrizione più approfondita per comprendere meglio la materia. Con le nuove opzioni, spiega la Segreteria di Stato agli Interni, la ricerca sarà più rapida e la consultazione analitica più pratica. Restano in funzione gli strumenti disponibili già da prima, cioè l'interrogazione dell'archivio attraverso data, numero, contenuto o titolo della delibera.



Il nuovo strumento è attivo per gli atti adottati nella vigente legislatura. Quelli realizzati prima del 29 dicembre 2016 sono in fase di codifica e, progressivamente, saranno messi a disposizione nella stessa sezione del sito web. Il segretario di Stato agli Interni, Guerrino Zanotti, parla di “un ulteriore passo in avanti sulla strada della facilitazione degli accessi agli atti dell'amministrazione pubblica”. L'obiettivo è avvicinare il cittadino alla PA. Prossimo passo, annuncia Zanotti, è introdurre la posta elettronica certificata anche a San Marino entro fine anno. Per questo, spiega il responsabile agli Affari Interni, sono “in fase di completamento gli aspetti regolamentari e operativi”.



Mauro Torresi