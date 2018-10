Il riscatto delle donne palestinesi con disabilità: in corso, fino al 28 ottobre, una mostra a Rimini

Venti scatti, altrettante storie di riscatto, Alla Galleria dell’Immagine di Rimini la mostra “I am a woman. No more and no less”, di Andrea & Magda Photographers, che dal 2009 lavorano in Palestina e che lo scorso anno hanno vinto il premio Marco Pesaresi del SI Fest. all'interno di un progetto di cooperazione internazionale realizzato in Palestina dalla ong riminese EducAid.



Immagini positive, ironiche e forti, per ribaltare il doppio stigma in cui sono sottoposte in quanto donne ed in quando disabili in Palestina le donne escono di casa solo dopo sposate, possibilità che difficilmente hanno ragazze con disabilità. La possibilità di lavoro offerta con il microcredito di EducAid offre aiuto e assistenza per l’avvio di start up: così una ragazza sorda ha dato vita ad un salone di bellezza, un’altra una sartoria, poi ci sono allevatrici di piccioni o coniglie nelle campagne. La mostra finisce per definirne la personalità delle donne, che hanno finalmente l'occasione di uscire dall’ombra e di essere riconosciute come soggetti attivi e titolari di diritti.

Realizzata nell’ambito della rassegna “Rimini foto d’autunno” rimarrà allestita fino al 28 ottobre.



Domani a Khorakhanè, i volti di questo impegno e la fatica e l'orgoglio di donne che hanno saputo reagire.