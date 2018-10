14 ottobre 1967: sequestrato il film "Blow Up" di Michelangelo Antonioni

Il 14 ottobre 1967 viene sequestrato il film di Michelangelo Antonioni "Blow up", per oscenità, su ordine della Procura della Repubblica di Ancona.

Il film, ispirato al racconto "Le bave del diavolo" dell'argentino Julio Cortázar, insieme a "La notte", è l'opera più premiata del regista e meriterà la Palma d'Oro al Festival di Cannes di quello stesso anno. Nel cast si trovano attori già famosi, come David Hemmings, o in seguito divenuti tali, come Vanessa Redgrave e Jane Birkin. La pellicola è oggi considerata uno dei film più importanti della cinematografia degli anni sessanta, nonché un capolavoro del cinema d'essai.