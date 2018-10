Anonimato e dossieraggio: l’editoriale del dg, Carlo Romeo

L’intervento del Direttore Generale di RTV Carlo Romeo, al tg San Marino, dopo un nuovo episodio di dossieraggio anonimo da parte di "Anonymous San Marino".

La sedicente cellula, questa volta, ha agito utilizzando Facebook, pubblicando sul social network presunti atti giudiziari e schermate di conversazioni private via SMS e WhatsApp. Oltre una trentina di utenti sammarinesi - politici, sindacalisti, ma anche due giornalisti di San Marino RTV- sono stati a loro insaputa qualificati come “analisti” della stessa pagina di “Anonymous San Marino”.



