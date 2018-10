16 ottobre: Giornata Mondiale dell'Alimentazione

Organizzata dalla FAO, la Giornata Mondiale dell'Alimentazione ha lo scopo di sensibilizzare in merito al problema della fame nel mondo.



La giornata è stata scelta in occasione della fondazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura del 1945 e viene celebrata in 130 paesi.



Secondo gli ultimi report nel 2017 il numero di persone denutrite è aumentato, arrivando a 821 milioni di persone, circa una su nove. Anche per questo il tema scelto per l’edizione 2018 è “Le nostre azioni sono il nostro futuro. Un mondo a Fame Zero (#FameZero) entro il 2030 è possibile“ .