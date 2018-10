Scuola: il Consiglio di Dipartimento Istruzione risponde agli insegnanti, "nessun rischio per la didattica"

Il Consiglio del Dipartimento Istruzione risponde al Coordinamento degli insegnanti di ogni ordine e grado, intenzionati a proseguire la mobilitazione. “Non sussistono nella gestione della scuola le presunte criticità che sono state evidenziate, - sostiene il Consiglio - pertanto nessun rischio per la didattica. Le direzioni continuano a monitorare come sempre il corretto funzionamento degli istituti scolastici – aggiungono i dirigenti - ed intervengono tempestivamente per risolvere le eventuali problematiche”. Per il Consiglio del Dipartimento Istruzione, “altre affermazioni contenute nel comunicato degli insegnanti – come l'ipotesi di interrompere gli incontri con i genitori e di non effettuare le uscite di studio - lasciano alquanto perplessi, perché – affermano - rivelano una palese non conoscenza della normativa che disciplina le funzioni tipiche della professione docente, al punto da far dubitare che gli estensori siano effettivamente insegnanti. Funzioni – precisano i dirigenti scolastici - che gli insegnanti sono tenuti a garantire e che non possono essere messe in discussione”. Infine l'auspicio per il recupero di un clima sereno di confronto tra tutti gli attori del sistema educativo, indispensabile per proseguire il percorso di rinnovamento e un’ulteriore qualificazione della Scuola sammarinese.