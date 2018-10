Il 5G a San Marino arriva anche sui francobolli con le nuove emissioni del 2018

"Un accordo estremamente importante per il paese" sono le parole dei Capi di Stato Mirco Tomassoni e Luca Santolini

Con la prima antenna installata a Faetano ad inizio settembre San Marino è diventata la prima nazione europea coperta dalla nuova tecnologia 5G. Per celebrare questo primato l'Ufficio Filatelico e Numismatico ha emesso oggi, presentandolo ai Capitani Reggenti Mirco Tomassoni e Luca Santolini, il “francobollo 5G”. “Un accordo estremamente importante per il nostro paese che diventa un laboratorio ideale per questa nuova generazione di trasmissione” sottolineano i Capi di Stato. Evoluzione e rivoluzione sono i due concetti fondamentali di questo progetto, evidenzia il Segretario di Stato Andrea Zafferani. Oltre al francobollo 5G l'Ufficio Filatelico ha comunicato oggi altre cinque emissioni: Juventus campione d'Italia, 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale, il 500° anniversario della nascita di Tintoretto, tre interi postali con le torri di San Marino e un foglietto celebrativo sul natale.



Nel video l'intervista a Cesare Pisani, CEO di Tim San Marino