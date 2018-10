Consulta: stigmatizza dossieraggio anonimo, ben distinto da informazione. Solidarietà ai colleghi coinvolti

Il consiglio direttivo della Consulta per l’informazione, nel constatare recenti pubblicazioni da parte di soggetti anonimi, che per avallare le proprie azioni tirano in ballo anche giornalisti, tiene a sottolineare la distinzione netta tra informazione e dossieraggio.



"Va evidenziata una demarcazione tra il ruolo fondamentale dei media di informare i cittadini e finalità, - scrive la Consulta - non sempre trasparenti e legittime, che esulano dalla corretta informazione fatta da chi tutti i giorni mette in campo la propria professionalità senza nascondersi dietro l’anonimato".



Stigmatizzando queste becere pratiche, sono solidali con i colleghi strumentalizzati a loro insaputa.