Corse pazze a Faetano: il video virale gira sui social

Dopo la folle corsa in bici dello scorso gennaio diventata virale, il profilo social di Dafne Fixed ha realizzato un nuovo video ambientato sul Titano.



Nel nuovo sketch un ciclista finge di incontrare un poliziotto con una motocicletta in prossimità della rotonda che porta al centro di Faetano. Da qui nasce un inseguimento ad alta velocità per tutta la discesa di Strada dei Seralli. Una corsa fin troppo spericolata, dato che nel corso del video i due attori vanno a "zig-zag" lungo la strada finendo anche nella corsia opposta contromano e passano incuranti con il semaforo rosso.



Tante le lamentele sui social e i messaggi di ciclisti giunti a RTV, che enfatizzano la mancanza di civiltà e auspicano che vengano presi i dovuti provvedimenti per le infrazioni al codice della strada viste nel video.