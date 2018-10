Da fine ottobre timbratura elettronica anche per i dipendenti dell'AASLP

I sindacati: "Serve un regolamento che al momento manca"

“Noi siamo pronti ma si dovrebbe partire a fine ottobre, serve chiarire alcuni punti con i sindacati”. Sono le parole di Matteo Casali, direttore generale dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici: “La proposta arriva da un'ordinanza statale e la ritengo una normativa corretta, è strano che non sia già così da anni”. Le timbrature avverranno normalmente per i dipendenti degli uffici mentre i cantonieri, che lavorano nelle varie zone della Repubblica, timbreranno da un'apposita applicazione sullo smartphone. Tramite geolocalizzazione inoltre verranno costantemente controllati nei vari spostamenti. Anche la CSDL si dice soddisfatta di questa introduzione, ci spiega Alfredo Zonzini, ma chiedono una maggiore regolamentazione: “Non abbiamo nulla in contrario sull'introduzione della timbratura elettronica ma chiediamo un regolamento chiaro che al momento manca”. Per mercoledì intanto è previsto un incontro tra sindacati e dipendenti per chiarire e discutere alcuni dettagli.