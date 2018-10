AASLP: le precisazioni del Direttore Casali e di Zonzini (CSdL) sulla timbratura remota tramite smartphone

Timbrature elettroniche per i dipendenti dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici: a seguito di un nostro servizio andato in onda ieri nel Tg San Marino, il Direttore Matteo Casali, a rettifica, tiene a precisare che il sistema di timbratura remota tramite smartphone non prevede la geolocalizzazione dei dipendenti nei vari spostamenti tramite app. “La timbratura remota tramite smartphone – puntualizza Casali - sarà geolocalizzata in modo puntuale esclusivamente a seguito di atto volontario da parte del dipendente ed il sistema non rileverà assolutamente in continuo la posizione dello stesso”. La timbratura remota tramite smartphone inoltre “verrà introdotta in una prima fase sperimentale e fa parte di un più articolato progetto relativo alla progressiva introduzione di strumenti di controllo di gestione aziendale” - conclude il direttore dell'Azienda per i Lavori Pubblici.



Altra precisazione dalla CSDL: "Per i cantonieri - rimarca Alfredo Zonzini - non condivido lo strumento proposto". E chiede una maggiore regolamentazione: “Non abbiamo nulla in contrario sull'introduzione della timbratura elettronica ma chiediamo un regolamento chiaro che al momento manca”.