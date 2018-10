Giovanni Francesco Ugolini in partenza per il Cammino dei Briganti

Questo pomeriggio Giovanni Francesco Ugolini è partito per un nuovo pellegrinaggio. Il nuovo percorso, portatore di fratellanza e pace, partirà questa sera da Tagliacozzo, in provincia dell'Aquila, e farà rotta verso il Cammino dei Briganti fra Abruzzo e Lazio.



Il percorso in mezzo alla natura selvaggia rappresenta un pezzo di storia d'Italia, dato che attraversa quello che era il confine fra il Regno delle Due Sicilie e lo Stato Pontificio.



Ugolini, assieme ai compagni di viaggio Andrea Paesini, Daniele Albani, Terzo Zafferani, Enzo Beccari e Alfiero Vagnini inizierà un percorso di 100 km consistente in quattro tappe: Sante Marie – Sant’Anatolia di Borgorose, Lago della Duchessa, Scurcola Marsicana fino al ritorno al punto di partenza il 21 ottobre.