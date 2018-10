Parcheggi rosa per facilitare la mobilità alle donne in gravidanza e neomamme

Già presenti nell'area antistante all'ospedale, saranno ampliati in tutti i parcheggi del territorio. Il contrassegno per usufruire del servizio verrà rilasciato gratuitamente dal reparto di ostetricia e ginecologia

Nell'ambito di una politica a sostegno alla famiglia e di miglioramento della qualità della vita, la Segreteria di Stato alla Sanità e l'Istituto per la sicurezza sociale hanno attivato i parcheggi per facilitare mobilità e spostamento alle donne in cinta e con bambini piccoli. Già presenti nell'area antistante all'ospedale, saranno ampliati in tutti i parcheggi del territorio, spiega il Segretario Franco Santi. Per usufruire del servizio il reparto di Ostetricia e Ginecologia rilascerà un contrassegno identificativo per le donne residenti in gravidanza a partire dal terzo mese e per le neomamme. Per i bimbi già nati tra 0 e 3 anni, la direzione amministrativa dell'ISS invierà il permesso al domicilio della madre. Il contrassegno, che verrà rilasciato gratuitamente, potrà essere richiesto dal 22 ottobre.

Nel video l'intervista al Direttore di Ostetricia e Ginecologia Miriam Farinelli