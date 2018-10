L'omaggio a San Marino di Angelo Guidi

"Un omaggio a tutti i cittadini sammarinesi", così Angelo Guidi, docente dell'Istituto Musicale, descrive il suo arrangiamento a chitarra accompagnato da immagini dell'Inno di San Marino.



Nel filmato scorrono riprese di luoghi iconici e conosciuti in tutti i castelli del Titano. Un montaggio poetico di paesaggi e luoghi che i sammarinesi frequentano abitualmente, ma che difficilmente lasciano indifferenti visti tutti assieme con la nuova versione dell'inno nazionale.



"Ho realizzato questo video", spiega Guidi, "pensando alla bellezza e alla meraviglia che scaturiscono in me quando osservo questa terra che mi ospita dalla nascita."



Il filmato: