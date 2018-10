Via della Fratta e parcheggio 6 chiusi al traffico per manutenzione

Nelle giornate di lunedì 22 e martedì 23 ottobre, dalle ore 7.00 alle ore 18.00, Via della Fratta e il parcheggio n. 6 resteranno chiusi al traffico veicolare per permettere all’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici di eseguire interventi di manutenzione al muro in Via della Fratta.