San Marino: cresce il trend di emigrazione. Nel 2018 già 134 persone hanno lasciato la Repubblica

Il dato era in costante diminuzione dal 2015. Diminuisce anche il numero di matrimoni e dei veicoli

Dopo il minimo toccato lo scorso anno con 122 individui che hanno scelto di emigrare fuori San Marino, nei primi 9 mesi del 2018 sono già 134 quelli che hanno lasciato la Repubblica un trend che, dal 2015 al 2017, era in costante diminuzione. Dei 134, 96 hanno cittadinanza sammarinese, 32 italiana e 81 del totale hanno scelto proprio l'Italia come destinazione. Per quanto riguarda le unità familiari a San Marino sono 14.304, 80 in più rispetto al 2017, con un numero medio di componenti pari a 2,32. Diminuiscono i numeri dei matrimoni dove almeno un coniuge è cittadino sammarinese. Da gennaio a settembre 2018 sono stati 119, 14 in meno rispetto allo scorso anno, e sempre più coppie, oltre il 32%, scelgono il rito civile (84) rispetto a quello religioso (27). Il numero totale della popolazione, comprendente anche i soggiornanti, cresce dello 0,6% rispetto lo scorso anno: aumentano gli abitanti italiani +2,6% e quelli con altre cittadinanze +2,2%. Invariato invece il numero di cittadini sammarinesi che è pari all'80,9% della popolazione totale. Passando ai trasporti in diminuzione il numero dei veicoli registrati in Repubblica, 1.140 in meno nell'ultimo anno e le immatricolazioni, 2838 nei primi 9 mesi del 2018, hanno registrato una diminuzione del 6,3% (-190 unità).