21 ottobre 1967: in 100mila a Wahsington contro la guerra in Vietnam

Il 21 ottobre 1967 più di 100.000 dimostranti si radunano a Washington per manifestare al Lincoln Memorial contro la guerra del Vietnam, dando luogo ad una delle dimostrazioni pacifiste più importanti durante l'impegno americano in Vietnam.

Verranno arrestati complessivamente 683 manifestanti. La protesta si protrae fino al 23 ottobre.

I partecipanti organizzano una marcia non autorizzata verso il Pentagono che dà luogo a da scontri con i soldati e gli United States Marshal che proteggono l'edificio. Erano presenti moltissimi giovani e reduci del Vietnam mutilati e già emarginati dalla società. Dimostrazioni simili si sono svolte in Giappone ed Europa Occidentale.