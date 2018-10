Domagnano: inaugurato defibrillatore presso la scuola elementare

Progetto Cuore, 118 dell'Iss e CEMEC insieme per una "Repubblica Cardioprotetta". L'iniziativa si concretizza attraverso l'adozione di due defibrillatori donati da privati cittadini. Il primo, già attivo da agosto, è stato installato nella palestra della scuola elementare di Domagnano. Questa mattina la cerimonia di inaugurazione, con tanto di taglio del nastro, alla presenza delle autorità e dei promotori dell'iniziativa. A seguire un incontro formativo per spiegare ai bambini di quinta la sequenza di approccio all'emergenza, il massaggio cardiaco e per mostrare prove pratiche sull'utilizzo del defibrillatore semiautomatico. Il 30 ottobre l'inaugurazione del secondo defibrillatore presso la scuola elementare 'La Roccia' di Borgo Maggiore.