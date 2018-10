Informazione, Carlo Verna, presidente Odg, al seminario organizzato dalla Consulta

Verna è stato ricevuto in udienza dai Capitani Reggenti

Ospite del corso organizzato dalla Consulta per l'Informazione della Repubblica di San Marino il Presidente nazionale dell'ordine italiano Carlo Verna. Un momento importante per la la ripresa del dialogo con l'Italia. In mattinata a Fiorentino il corso intitolato"L'informazione tra sport e disabilità: per vincere assieme", al quale sono intervenuti anche il Presidente della Federazione Sammarinese Sport Speciali Filiberto Felici, il Direttore Generale di San Marino Rtv Carlo Romeo e il membro della CSD Onu sulla disabilità Mauro Fiorini.



La giornata è proseguita con la visita a Palazzo Pubblico dove, accompagnati dal Segretario di Stato per l'Informazione Marco Podeschi, Carlo Verna e il Direttivo della Consulta sono stati ricevuti in udienza dai Capitani Reggenti. Un momento nel quale il Presidente Verna ha ringraziato per l'accoglienza e rilanciato la stima verso San Marino, alla quale ha riconosciuto "una legislazione di sorprendente modernità riguardo all'abbattimento delle disuguaglianze e di disabilità".



Nel pomeriggio altro incontro alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri per avviare un percorso di collaborazione in materia di fake news e uso dei social. A tal proposito Verna ha accolto con entusiasmo l'invito ad un convegno in fase di ideazione da parte della Segreteria di Stato e che si terrà nella prossima primavera.



Nel video l'intervista a Paolo Crescentini, presidente della Consulta ed a Carlo Verna, presidente Odg

s.b