Due ragazzi della Cooperativa InVolo protagonisti delle "speciali" pause caffè degli studenti universitari

La Segreteria di Stato per la Sanità si congratula con l’Università di San Marino per l’attenzione avuta nei confronti del progetto di inclusione lavorativa per persone svantaggiate della Cooperativa Sociale Involo

È un'iniziativa della Cooperativa sociale Involo sammarinese in collaborazione con una torinese, la "Chicco Cotto" legata alla gestione di distributori automatici di caffè e snack.

I due giovani, Adriano Capogna e Alex Tura, si occuperanno dell’approvvigionamento, rifornimento, manutenzione e rendiconto dei nuovi distributori inseriti presso la nuova sede dell’Università. "Un buon esempio – scrive in una nota la Segreteria di Stato alla Sanità nel congratularsi per il progetto di inclusione lavorativa - di come l’Università possa essere anche un sistema educativo di istruzione e di formazione finalizzato anche alla crescita e alla valorizzazione della persona umana".