Il Condominio, convegno per facilitare l'interpretazione della materia condominiale

Patrocinato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni il convegno "Il Condominio", organizzato alla sala Montelupo di Domagnano, è rivolto ai cittadini sammarinesi, commercialisti e geometri al fine di fornire strumenti per facilitare l'interpretazione della materia condominiale e aiutare gli abitanti a una facile e felice convivenza all'interno del condominio. Il corso, riconosce crediti formativi per geometri e dottori commercialisti ed esperti contabili. Si svolgerà giovedì 25 ottobre dalle 15:30 alle 18.