Piatti per celiaci e menu senza glutine alla mensa dei Tavolucci. Sarà possibile da lunedì prossimo



Una nuova opportunità per chi soffre di una intolleranza alimentare sempre più diffusa e un traguardo che arriva a due anni dalla approvazione della legge a tutela dei diritti delle persone celiache – sono circa 200 a San Marino. Una vera conquista, che pone San Marino all'avanguardia, resa possibile grazie alla collaborazione Fondo Servizi Sociali e la Camst San Marino – rappresentata dal responsabile per San Marino, Luca Battistini – che ha provveduto ad attrezzare la mensa con apparecchiature per la conservazione e la cottura del cibo gluten-free, riservando uno spazio di accesso specifico per chi soffre di questa malattia. Naturalmente a dare impulso al progetto, l'Associazione Celiaci San Marino.



Soddisfazione dal Fondo, che tra le sue finalità vede l'ampliamento dei servizi sociali esistenti, e un significato ancor più profondo laddove – ha detto il Presidente GianLuca Montanari - “il consolidamento del diritto alla salute passa dalla ristorazione collettiva, conquista sociale coincisa proprio con la nascita del Fondo”.