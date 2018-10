Più vaccini sul Titano: lanciata la campagna di vaccinazione antinfluenzale

Il vaccino è consigliato a tutte le categorie a rischio, ai lavoratori in professioni sanitarie, agli insegnanti, alle donne in gravidanza e al personale a contatto col pubblico

Va prevenuta, diagnosticata e impedita, l'influenza, al centro della giornata di informazione e formazione per il personale sanitario, ma sarà da lunedì 5 novembre che partirà la campagna di vaccinazione vera e propria su tutto il territorio sammarinese.

Il vaccino antinfluenzale, composto secondo le indicazioni dell’OMS, sarà disponibile nei Centri per la Salute dell’ISS, negli ambulatori periferici e, su richiesta, al Casale La Fiorina.

La vaccinazione – ricordano i medici intervenuti - è raccomandata nei soggetti affetti da patologie croniche, agli over 65, alle donne in gravidanza, in particolare nel secondo e terzo mese, ai lavoratori a contatto con il pubblico e ovviamente al personale sanitario, alcuni dei quali sono stati vaccinati proprio durante il corso.

Sarà il medico curante a confermare per ciascuno l’indicazione alla vaccinazione offerta gratuitamente.

A ribadirne l'importanza anche l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco.

Picco atteso nelle prime 2 settimane di gennaio, analogamente allo scorso anno.

Acquistate oltre 2500 dosi, il 10% dei vaccini in più rispetto al 2017, con l'intento di aumentare il tasso di copertura vaccinale.

Non solo più vaccini, ma per incrementare il numero dei vaccinati, per quest'anno due novità. L'attivazione della chiamata attiva da parte dei medici agli assistiti a rischio per invitarli a presentarsi nei centri dedicati e l'istituzione dei medici sentinella.



Nel video le interviste all'epidemiologo Pier Luigi Lopalco e al Direttore delle Cure Primarie Agostino Ceccarini.



Silvia Sacchi