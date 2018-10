Accordo tra Banca di San Marino e Università: nuovi servizi e agevolazioni per studenti e docenti

“Investire in formazione, innovazione e sviluppo rientra nel DNA del nostro Istituto”. Sono le parole di Domenico Lombardi, amministratore delegato di Banca di San Marino, sull'accordo con l'Università degli studi della Repubblica. La banca si è aggiudicata il bando pubblico per l'offerta di servizi bancari e finanziari all'ateneo, a beneficio di docenti, staff non accademico e studenti. È previsto un prestito d'onore per garantire agli studenti più meritevoli fino a 25.000 euro e un prestito, fino a 5000 euro, per agevolare i ragazzi nell'acquisto di materiale di supporto allo studio. “Si tratta di un altro tassello nella virtuosa serie di collaborazioni che l'Ateneo ha instaurato con importanti realtà territoriali” sottolinea il rettore dell'università Corrado Petrocelli. In futuro inoltre potranno essere implementati soluzioni come una carta di Ateneo ricaricabile utilizzabile per i pagamenti a San Marino e all’estero oltre ad un app per il pagamento delle rate universitarie.