Travaglio in acqua: crescono le richieste a due mesi dall'inaugurazione

Un servizio molto richiesto e gradito. Aperto a tutte le donne, esercita un effetto rilassanti e aiuta a percepire meno dolore

Già cinque “neo mamme” in questi primi mesi di attività hanno scelto la vasca per il travaglio in acqua installata a fine agosto nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale. Questo metodo esercita un effetto rilassante sul corpo della donna e aiuta percepire meno dolore. La saletta è inoltre comunicante con una camera parto tradizionale per garantire in caso di emergenze una maggiore sicurezza. Un servizio molto richiesto, aggiunge la dottoressa Farinelli: “Tutte le donne che attualmente sono entrate in travaglio, con gravidanza a basso rischio, hanno utilizzato la vasca”. Il servizio è aperto a tutte le pazienti non solo per le donne sammarinesi e il costo del parto si aggira intorno ai 1600 euro, così come un parto spontaneo.



Nel servizio l'intervista a Myriam Farinelli, primario di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di stato