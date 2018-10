Maltempo: allerta per vento, transennati parcheggi esterni al centro uffici Tavolucci

Ancora allerta per il meteo a San Marino. Dopo il forte vento della scorsa notte, la protezione civile ha diramato un nuovo avviso valido per tutta la giornata di domani. Sono previste precipitazioni diffuse, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Allerta arancione per venti fino a burrasca che arriveranno a 70 chilometri orari, con raffiche anche oltre i 90 chilometri orari.



Nelle scorse ore non ci sono stati danni rilevanti. Solo rami di alberi caduti e cassonetti ribaltati. Nessun problema grave alla viabilità. A causa del vento, però, è stata chiusa una parte dei parcheggi esterni del centro uffici Tavolucci, lato superstrada e davanti al tribunale, per pericolo di distacco dei materiali di rivestimento di alcuni degli edifici. Anche domani le aree di sosta saranno transennate e sarà chiusa una parte dei passaggi pedonali. Chi dovrà andare in tribunale dovrà quindi parcheggiare nei posti coperti oppure in quelli vicini sul retro.



mt