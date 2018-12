Il Birrificio Abusivo conquista tre premi al “Best Italian Beer”



Dopo il primo riconoscimento, nel 2016, nell'ambito di “Beer Attraction” a Rimini con la loro “Illecita”, il Birrificio Abusivo, micro-birrificio con sede nel Titano, continua a fare incetta di premi. Gli ultimi sono arrivati dalla giuria qualificata di Best Italian Beer, premio Organizzato dall'associazione FederBirra e rivolto ai produttori di Birra Artigianale Italiana.

Due ori ed un bronzo per i sammarinesi: primo premio per la “Speakeasy” nella categoria Bohemian pilsner; oro anche per l'“Ambigua” fra le English brown; terzo gradino del podio per nuova extra stout denominata "Black list" – Colpo Secco.



fm