Capodanno in sicurezza: dalla Giunta di Chiesanuova l'appello a limitare l'utilizzo di fuochi pirotecnici

Intanto sequestri per centinaia di chili di petardi illegali in tutta Italia

“Facciamoci bastare il botto dello spumante” l'invito della Giunta di Chiesanuova per l'ultimo dell'anno.

Continua l’impegno della Giunta per un Capodanno all’insegna del divertimento sicuro.

Si appellano al buon senso della cittadinanza, a partire dall'attenzione per gli animali: “È ormai noto – scrivono - che gli scoppi spaventano sia quelli d’affezione che quelli selvatici. Tanto che il primo giorno dell’anno è spesso un susseguirsi d’appelli di proprietari che cercano il proprio cucciolo, scappato dalla paura dei botti”.

Si ricorda, comunque, che per chi possiede un animale domestico Apas predispone un elenco di buone pratiche per limitare il disturbo provocato dagli scoppi.

Non solo animali, ma a soffrire per i rumori eccessivi, anche neonati e anziani,

La Giunta ricorda inoltre che l’esplosione di fuochi d’artificio comporta il rilascio di metalli pesanti, soprattutto diossina, perclorati e polveri sottili.

Dito puntato anche alle cosiddette “lanterne cinesi”, pericolose per i volatili durante l’ascesa, causa di possibili incendi nella loro ricaduta al suolo e inquinanti per l’ambiente.

Intanto in tutta Italia sequestrati centinaia di chili di fuochi d'artificio: 200 nel Cuneese, confezionati in circa 650 pezzi, in parte privi di marchiatura "CE", illecitamente stoccati preso un'abitazione di Bra, 900 a Taranto con la denuncia di 2 uomini, mentre sono 40 mila i fuochi d'artificio, del peso complessivo di una tonnellata, quelli sequestrati nel Foggiano, dai militari della Guardia di Finanza di San Severo che hanno denunciato due persone per il reato di commercio abusivo di materiale esplosivo.



Silvia Sacchi