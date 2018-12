Cittadinanza: il Comites ringrazia la Reggenza per i richiami all'inclusione nel messaggio di Natale

Il Comites San Marino ringrazia i Capitani Reggenti Mirco Tomassoni e Luca Santolini per aver toccato – in alcuni passaggi del messaggio di Natale inviato al Paese – i temi dell'inclusione e dell'integrazione, oggetto “delle nostre proposte, divenute poi progetti di legge di iniziativa popolare, – ricorda il Presidente Diego Renzi - e oggi già portate in prima lettura”. Per il Comites la vicinanza della Reggenza rappresenta una iniezione di fiducia per il prosieguo dell'iter legislativo verso l'approvazione, “eliminando – aggiunge Renzi - questa brutta discriminazione” contenuta nella legge attuale, che prevede la rinuncia della cittadinanza di origine, per poter acquisire la sammarinese per naturalizzazione.



