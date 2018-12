"Illumina Party" la festa di capodanno del Natale delle Meraviglie

Grande festa di fine anno in Piazza Sant'Agata con fuochi, dj set e ospiti speciali

Emozioni con il botto per la grande festa di fine anno del Natale delle Meraviglie. “Accendi le emozioni” proseguirà tutti i giorni fino al 6 gennaio e chiuderà il 2018 l'evento “Illumina Party”. La grande festa di fine anno in piazza Sant'Agata con il dj set a cura di Mr Logi G e Marco Corona, voce di Radio San Marino. Presente anche la crew internazionale degli “Onirica – United Artist Performer” con lo show “Illumina” per animare la piazza con un’invasione di Robots luminosi, ballerine e percussionisti. Allo scoccare della mezzanotte l'immancabile spettacolo pirotecnico seguito da giochi di luci e una pioggia di coriandoli. Le celebrazioni per l'arrivo del 2019 proseguiranno anche il primo gennaio con il tradizionale concerto di capodanno al Teatro Titano.