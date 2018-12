Addio 2018, benvenuto 2019: stasera festa tra ristoranti e piazze

Come vuole la tradizione questa sera Capodanno in piazza Sant'Agata con il dj set di Lori G e la voce di Marco Corona insieme allo spettacolo degli Onirica. Allo scoccare del nuovo anno i tradizionali fuochi d'artificio.

Si festeggia anche in Piazza Grande a Borgo Maggiore, animata dalle 20 dal Dj Set con Yuma e Zyba. La giunta di Castello invita tutti a The Countdown - Capodanno 2019, con l'apertura straordinaria dei grottini storici.



E sarà festa di Capodanno al ristorante per 6,3 milioni di italiani, 100 mila in più rispetto al 2017. E tante le iniziative nelle piazze di tutta Italia. Stop a botti e fuochi

d'artificio a Roma. Un 2019 dei "diritti e dei doveri di tutti" auspica Mattarella nel discorso che farà stasera. Previsti contro-messaggi di Grillo e Salvini. Inizio d'anno col sole per la maggior parte d'Italia, ma le temperature caleranno.