Capodanno in sicurezza: controlli e pattugliamenti dei corpi di polizia intensificati

Attività di vigilanza e prevenzione indirizzata lungo le strade, nei locali pubblici e nei punti di ritrovo per le feste organizzate in Repubblica

Ultimo dell'anno in sicurezza a San Marino. Tutti i corpi di polizia del Titano intensificheranno i pattugliamenti e i controlli per garantire il corretto svolgimento dei festeggiamenti. Attività di vigilanza e prevenzione indirizzata lungo le strade, nei locali pubblici e nei punti di ritrovo per le feste organizzate in Repubblica: in piazza Sant'Agata con il dj set di Lori G e la voce di Marco Corona e a Borgo Maggiore con “The Countdown”. Tutte le strade principali per raggiungere il centro storico saranno aperte; già da questa mattina elevato il flusso di turisti che hanno raggiunto il monte Titano per festeggiare. A Rimini per la serata di Capodanno vietato l'uso dello spray urticante e alla vendita di bevande e contenitori di vetro da asporto. Ordinanze queste che saranno applicate anche per la giornata di domani.