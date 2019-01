Capodanno: la Repubblica festeggia l'arrivo del 2019. All'"Illumina Party" anche Bryan Toccaceli

Piccolo incendio, poco prima di mezzanotte, al "Bosco delle Emozioni" sul Pianello. Sull'episodio indaga la Polizia Civile

Il risultato, alla fine, è stato pari alle attese. E' stato un magnifico Capodanno, quello di Città; con una Piazza Sant'Agata gremita. Non solo sammarinesi, anche tanti turisti. E soprattutto c'era Bryan Toccaceli, insieme alla famiglia e alla fidanzata; circondati dall'affetto di tutti. Prima di riprendere la riabilitazione, il pilota sammarinese non è voluto mancare all'”Illumina Party”, con lo show degli “Onirica – United Artist Permormer”; in un piacevole contrasto tra modernità e lo scenario sempre affascinante del centro storico. Ma soprattutto tanta musica, a scaldare i presenti; con il dj set a cura di Mr Lori G e Marco Corona. Allo scoccare della mezzanotte tutti con il naso all'insù, per lo spettacolo pirotecnico, seguito da giochi di luce ed una pioggia di coriandoli. Brindisi e balli anche a Borgo Maggiore; in Piazza grande è stato celebrato l'arrivo del 2019 con “The Countdown”, organizzato dalla Giunta di Castello. Ad animare il party il dj set di Yuma e Zyba. I festeggiamenti – in tutta la Repubblica - si sono svolti in piena sicurezza, grazie anche ai pattugliamenti e ai controlli dei Corpi di Polizia, intensificati per l'occasione. L'unico problema si è verificato sul Pianello, quando – poco prima di mezzanotte – si è sprigionato un incendio in parte del “Bosco delle Emozioni”, sotto gli occhi increduli dei passanti e di chi stava festeggiando. Grazie al pronto intervento del personale del ristorante Righi, le fiamme – con degli estintori – sono state presto domate e i danni contenuti. Questa mattina – fa sapere Mara Verbena - il bosco è stato prontamente ripristinato. Ancora ignote le cause del rogo; la Polizia Civile sta valutando le varie ipotesi.