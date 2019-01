Capodanno da record a San Marino e Rimini

Positivi anche i numeri del servizio funivia con oltre 15.000 passaggi registrati. A Rimini oltre 650 alberghi aperti con soggiorni medi di 3 giorni

Weekend di capodanno di grande successo in Repubblica. Confermato il trend positivo con 36.504 persone che hanno raggiunto il centro storico utilizzando i parcheggi a monte (26.337 i visitatori rilevati nel 2017/2018). Ottima anche la performance del servizio funivia con 15.113 passaggi registrati dal 29 dicembre al 1° gennaio (8.266 nel 2017/2018) tra cui spiccano la giornata del 30 dicembre con 5488 passaggi, più che duplicati rispetto al 2017 e il 1° gennaio con 3202 (752 lo scorso anno). Anche Rimini ha segnato il tutto esaurito con tre piazze gremite grazie al concerto di Nek in piazzale Fellini, il dj set firmato RDS in centro storico e la discoteca a cielo aperto di piazza Cavour.



Il nuovo format che ha visto una maggiore integrazione tra costa e le novità presenti in centro storico è stato molto apprezzato da turisti e residenti. Sul fronte sicurezza garantito il corretto svolgimento di tutti gli eventi con metal detector nei 10 varchi per gli accessi alle piazze. Unici feriti a Viserba, padre e figlio, a causa dell'accensione di un petardo artigianale. Non risultano però casi di sequestro di materiale pirotecnico illegale a Rimini e nelle località limitrofe mentre a livello nazionale i numeri parlano di più di 8.000 chili di manufatti pirotecnici e oltre 340.000 articoli sequestrati.



