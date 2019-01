Capodanno a Rimini: bilancio molto positivo in fatto di presenze e sicurezza

“Con questo capodanno ha vinto la città" commenta Patrizia Rinaldis, presidente associazione albergatori della riviera

Grande successo per i festeggiamenti di fine anno a Rimini. Tre piazze gremite grazie al concerto di Nek in piazzale Fellini, il dj set firmato RDS in centro storico e la discoteca a cielo aperto di piazza Cavour. “Con questo capodanno ha vinto la città - commenta Patrizia Rinaldis, presidente dell'associazione albergatori di Rimini – un successo al 100% con circa 650 alberghi aperti e un occupazione media superiore ai 3 giorni”. Il nuovo format che ha unito al meglio costa e centro è stato molto apprezzato da turisti e residenti: “Grazie a questo connubio è stato esaltato il territorio e l'entroterra”. Anche il piano sicurezza ha garantito il corretto svolgimento di tutti gli eventi con metal detector nei 10 varchi per gli accessi alle piazze e agli ingressi in discoteca. A Viserba feriti padre e figlio – di 49 e 11 anni – a causa dell'accensione di un petardo artigianale. In riviera non sono stati registrati casi di sequestro di materiale pirotecnico illegale mentre a livello nazionale i numeri parlano di più di 8.000 chili di manufatti pirotecnici e oltre 340.000 pezzi di articoli pirotecnici di varia natura.