Meteo: allerta gialla su Emilia Romagna per temperature estreme e forte vento

Allerta neve a bassa quota nelle Marche. Provincia Pesaro Urbino pronta ad intervenire

Il freddo, quello vero, sta arrivando. Un'ondata di gelo e neve, dal nord Europa, sta puntando la penisola con temperature in picchiata che si abbasseranno ulteriormente da domani. Su Alpi orientali e dorsale (specie adriatica) avremo valori fino a -12 gradi a 1500 metri e -10 a 1000 metri. Gelate diffuse sono attese sulle pianure del Centronord, dove le massime potranno non superare i 6-8 gradi anche nelle aree soleggiate mentre sulle coste adriatiche non si andrà oltre i 3-5 gradi.

In Emilia Romagna e San Marino è allerta gialla per temperature estreme e forte vento fino alla mezzanotte di domani. Arpa e Protezione Civile segnalano anche mare particolarmente agitato con venti compresi tra i 62 e i 74 chilometri all'ora, in particolare sul Riminese. Il sito meteo.sm – aggiornato fino a sabato- non mette neve in Repubblica ma cielo perlopiù sereno o poco nuvoloso e temperature che toccheranno i – 3 gradi. Saranno inferiori a 0 gradi sull'intero territorio regionale. Per ora godiamoci le giornate serene, senza dimenticare il cappotto pesante. Va peggio nelle Marche dove si prevede fino al 4 gennaio neve fino al livello del mare con cumulate attorno ai 10 cm sotto i 300 mt e attorno ai 15-20 cm sopra quella quota.



MF