San Marino: uscito il calendario degli uffici pubblici, cancellati i due giorni di festa frutto di un vecchio accordo

Era atteso da giorni, questa mattina la Segreteria Interni ha diffuso il calendario degli uffici pubblici per il 2019. Scompaiono i due giorni di recupero festività oggetto di trattativa nei mesi scorsi.



Erano frutto di un vecchio accordo governo-sindacati, per cui alla cancellazione di alcune festività i dipendenti pubblici avevano usufruito di due giorni di recupero. Giorni che venivano fissati a ridosso del Natale: il 24 e 31 dicembre.



A seconda del calendario, negli ultimi anni, a fine dicembre, gli uffici erano rimasti chiusi fino a 5 giorni. Una situazione sulla quale l'esecutivo è intervenuto e lo scorso anno, uno dei due giorni è stato spostato al 16 agosto.



Dal 2019 dunque, si parificano le giornate lavorative per pubblico e privato. I recuperi festività sono state inserite in finanziaria e diventate 12 ore di permesso straordinario.



Attesa finita per i lavoratori della Pa che ora, occhio al calendario, potranno anche pianificare le ferie.