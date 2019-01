Tempo: arriva il gelo artico, con tregua per la Befana

Il gelo artico segna l'inizio del 2019 portando temperature in picchiata anche di 10 gradi e neve a bassa quota al Centro e al Sud, con una tregua solo nel weekend dell'Epifania.



Temperature vicine allo 0° termico in Repubblica, con brina all'alba nei castelli più bassi del territorio.



Il primo fronte artico raggiungerà le Alpi e il settore adriatico nella seconda parte di oggi, per poi propagarsi tra domani e venerdì a tutta l'Italia.



Il clima risulterà molto freddo ovunque, a tratti gelido con temperature fino a 8-10°C gradi inferiori alle medie stagionali al Centro-Sud.



All'inizio della prossima settimana, invece, si prospetta la seconda irruzione artica con nevicate fin sulle coste sul medio-basso Adriatico e a bassissima quota fra Sicilia e Calabria".