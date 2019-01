Meteo San Marino: domani il picco del freddo, sabato temperature in aumento

Saranno giornate fredde, almeno fino a domani a causa dell'annunciata irruzione di aria di origine artica. Questa mattina a San Marino ci si è svegliati con una leggera spolverata di neve ghiacciata che ha imbiancato la parte più alta della Repubblica.



Oggi le temperature oscilleranno tra -2 e i 2°C. Copione simile per domani, con massime di poco sopra lo zero e minime mattutine di -3°C. Sempre per domani mattina il sito dell'Aeronautica Militare non esclude una breve nevicate a quote collinari, ma senza evidenti accumuli. Sabato invece il cielo sarà coperto con un'attenuazione delle correnti gelide sostituite temporaneamente da afflussi più tiepidi dal Mediterraneo occidentale con un conseguente generale rialzo termico. Avremo quindi minime superiori allo zero e massimi sui 6°C.



fm