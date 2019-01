Casale La Fiorina in festa per la visita dei Capitani Reggenti

Gli auguri diventano occasione per una visita alla struttura

Una visita ufficiale quella dei Capitani Reggenti Mirco Tomassoni e Luca Santolini, accompagnati dal Segretario alla Sanità Franco Santi e dal direttore generale dell'Iss Andrea Gualtieri ed accolti da Cinzia Cesarini, Dirigente Servizio Assistenza residenziale ; ma il clima era informale, pieno di calore. Un po' per l'entusiasmo degli anziani ospiti, con famigliari ed operatori della struttura, un po' per i canti natalizi dei ragazzi delle scuole medie di Serravalle, che si sono esibiti davanti ai “nonni”.



Un pomeriggio in musica a ricreare l'allegra atmosfera del Natale. Gli anziani c'erano tutti, ed hanno accolto con calore l'arrivo della della delegazione, che dopo il tradizionale scambio degli auguri ha fatto visita ai locali moderni della struttura, che ha una capienza di 114 posti letto. Poi il ricco buffet. Insomma, per tutti una giornata da ricordare.