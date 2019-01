Meteo: freddo e gelo a San Marino e nel sud Italia

Dal week end temperature in risalita ma nella prossima settimana previsto un nuovo calo

Il grande freddo arrivato in tutta Italia sta colpendo anche San Marino. Le previsioni per la giornata parlano di tempo discreto ma con temperature che non supereranno i 2 gradi. La situazione più critica però resta nel centro e sud Italia, neve sulle spiagge del Salento, a Matera e sul Vesuvio. L'ondata di gelo artico ha portato disagi sulle strade per il forte vento e il ghiaccio. Allerta della Protezione Civile per nevicate su Abruzzo, Molise, Campania e Puglia, fino al livello del mare, ma anche in Basilicata, Calabria e alcune zone della Sicilia. Da domani in Repubblica e un po lungo tutto lo stivale sono previste temperature in risalita che saliranno in media fino 7 gradi. Dalla prossima settimana però atteso un altro brusco calo di temperature con possibilità di nevicate.