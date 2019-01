Rumors sui social per l'artista Eurovision Song Contest 2019

Dopo il comunicato di fine anno in cui San Marino Rtv ha annunciato di avere scelto artista e canzone che la rappresenteranno a Tel Aviv, si sono scatenati i rumors sui social internazionali. I più accreditati dagli influencer sono Rodrigo Alves (Ken umano) e la russa Daryanna Kraieva.

Rtv non smentisce e non conferma, rimandando alla conferenza stampa del 21 gennaio.



Nel link uno degli articoli che sta girando