Caccia all'affare per i saldi 2019: a San Marino sconti fino al 70%

Buona l'affluenza e vasto l'assortimento. Intanto Confesercenti Rimini propone per il prossimo anno gli sconti anticipati per intercettare la spesa dei tanti turisti che sono arrivati in riviera per capodanno.

Si gioca d'anticipo sul Titano. Con lo scoccare della mezzanotte del nuovo anno sono partiti gli amatissimi saldi. E quindi corsa all'affare.

Parte così l'anno con la possibilità di risparmiare.

Nonostante le spese esagerate del Natale, tra cene regali e vacanze, pare che i sammarinesi abbiano ancora voglia di acquistare.

I saldi termineranno tra l'inizio di febbraio e la fine di marzo.

Abbigliamento, calzatura, ma anche elettrodomestici e informatica, con sconti dal 20 al 70%.



Confesercenti Rimini intanto lancia una proposta: anticipare la data di partenza dei saldi o prevedere un open day, per i turisti che hanno passato il Capodanno in Riviera. Periodo soddisfacente “per alberghi, ristoranti e bar, complici anche il ponte e il meteo - ha detto il Presidente di Confesercenti Rimini, Fabrizio Vagnini - ma al commercio non è rimasto tanto”.

Per questo l’idea di anticipare le svendite che in Regione partono il 5 gennaio. "La Provincia di Rimini potrebbe chiedere una deroga – propongono - e partire prima approfittando delle migliaia e migliaia di presenze che ci sono per le feste”.

Secondo uno studio di Confesercenti per i saldi è prevista una spesa media di 122 euro a persona. “Anticipare la data – spiega Vagnini - sarebbe un modo per dare ai tanti turisti uno stimolo in più a fare acquisti affinché la spesa prevista venga fatta prima di tornare a casa, a beneficio del commercio locale”