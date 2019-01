Epifania a San Marino: dall'Aerodromo di Torraccia al Teatro di Serravalle tanti gli eventi in Repubblica

Dal cielo, su auto d'epoca o a teatro la Befana vien di mattina con le scarpe tutte rotte e si arrampica anche sul Titano.



Rispettando le tradizioni, la tenera vecchietta atterrerà sulla pista di Torraccia per la gioia di tutti i bambini.

In attesa dell’arrivo della Befana volante, l’Aeroclub San Marino offrirà a tutti la colazione e i bambini potranno poi giocare con le animatrici anche a bordo degli aeroplani.

Previste anche alcune dimostrazioni in volo dei velivoli e l’esibizione di spettacolari aeromodelli. Poi appesa alla vela colorata di un parapendio a motore, la Befana atterrerà per distribuire le tradizionali caramelle a tutti i bambini.



Nel primo pomeriggio la Polisportiva Cailungo anima la piazza di Cailungo con giochi e laboratori di creatività dedicati a tutti i bambini presenti. Una dolce merenda accompagnata da tè caldo e vin brulè, per scaldare l'attesa dell’arrivo della vecchina su una fiammante 500 d'epoca che donerà piccole sorprese ai più piccoli.



Mentre al Teatro Sant'Andrea di Serravalle, al termine della benedizione in chiesa, "l'Epifania in Compagnia", un momento di festa per bambini e famiglie con la partecipazione del Coro parrocchiale.



Nel centro storico di Città invece in programma “Caccia al Grinch”, street game a squadre con prove e indovinelli per concludere al meglio il “Natale delle Meraviglie”.



Silvia Sacchi