Marilena Pesaresi: San Marino Rtv ripropone la "sua" puntata di Khorakhané

Per ricordare l'impegno di Marilena Pesaresi, medico e missionaria riminese che per mezzo secolo ha curato migliaia di bimbi africani, San Marino Rtv ripropone la puntata della trasmissione Khorakhanè che la vide ospite nel febbraio del 2016. Marilena era appena tornata dall'Africa e durante l'intervista ha affidato alla generosità dei riminesi l'ospedale di Mutoko. La trasmissione andrà in onda alle 18.30, domenica 6 gennaio, sul canale 520 di Sky, 93 TIVUSAT, 73 digitale terrestre.