Protezione Civile: reciprocità tra San Marino ed Emilia Romagna

Il commento del Capo della Protezione Civile di San Marino Fabio Berardi

Il Congresso di Stato ha approvato il protocollo tra San Marino e la regione Emilia Romagna per la collaborazione in materia di protezione civile. La firma congiunta del documento è attesa entro il mese di gennaio, così come ci ha confermato il Capo della Protezione Civile sammarinese Fabio Berardi.



Nel video, l'intervista