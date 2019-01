Rtv: nel 2019 nuovi tagli al contributo pubblico sammarinese per la radio-tv di Stato

Con il nuovo anno arrivano anche nuovi tagli al contributo che lo Stato sammarinese assegna a San Marino RTV. Si tratta di circa 450mila euro in meno dal 2015 al 2019. Nel 2015, infatti, ammontava a oltre 1 milione e 600mila euro. Nel 2019, invece, si fermerà a 1 milione e 150mila euro. E' la somma che la radio-televisione pubblica riceve tramite Eras. Parallelamente c'è anche il contributo del Governo italiano erogato attraverso la Rai.



I fondi provenienti dal Titano vengono divisi in due macro aree: per le spese di gestione e per l'acquisto di macchinari e attrezzature. Il tema dei conti è stato al centro del consiglio di amministrazione di Rtv del 10 dicembre scorso durante il quale è stato approvato all'unanimità il bilancio preventivo 2019 presentato dal direttore generale Carlo Romeo. In quell'occasione il cda ha anche riconosciuto gli sforzi compiuti dall'azienda e dal personale nell'affrontare un periodo difficile. Sullo sfondo resta poi la vicenda delle frequenze tv.



mt