Lotteria Befana della Federazione Sport Speciali, i biglietti vincenti

24 esima edizione della lotteria della Befana della Federazione Sport Speciali. 12 mila biglietti venduti per un appuntamento che diventa sempre più importante. . Il ricavato della lotteria andrà alla Federazione per garantire ai ragazzi 'speciali' di poter svolgere attività sportiva, dal denaro necessario per il carburante alle attrezzature. Nell'immagine i biglietti vincenti abbinati ai ricchi premi che da sempre caratterizzano la lotteria.