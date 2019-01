Iss: strane telefonate a casa dei cittadini da presunti operatori sanitari, non fornite informazioni

L'istituto Sicurezza Sociale informa che l'Unità di medicina fisica e riabilitativa non sta effettuando telefonate a casa degli assistititi. Avvisando che in questi giorni sono giunte delle chiamate ai telefoni dei sammarinesi su presunti operatori sanitari che in italiano ma con un accento straniero, hanno chiesto informazioni su dati personali, sanitari e anche sull’ubicazione delle abitazioni. Gli stessi cittadini hanno avvertito l'Istituto Sicurezza Sociale della stranezza. L'Iss invita chi ricevesse queste telefonate a contattare le forze dell'Ordine.